حازم إمام يواصل الغياب عن اجتماعات الجبلاية

واصل حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، الغياب من حضور الاجتماعات للمرة الخامسة على التوالي، على خلفية خلافاته مع هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، بالفترة الماضية.





وكرر إمام، غيابه اليوم عن اجتماع الجبلاية، والذي تم انعقاده اليوم بمقر الجبلاية، لمناقشة اعتماد الزمالك، طرفًا في مباراة السوبر المصري السعودي، ومناقشة عقد الجمعية العمومية الغير عادية، للانتخابات التكميلية يومي 30,31 أكتوبر الجاري.





وكان إمام، اعترض على تواجده في المجلس بسبب تهميش دوره والاعتراض على تعين المكسيكي خافيير أجيري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، رغم أنه صاحب ملف التعاقد مع مدرب المنتخب.