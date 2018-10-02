شاهد Al Taraji الآن .. رابط مجاني لمشاهدة مباراة الترجي ودي اوجوستو في البطولة الافريقية | يلا شوت| كورة ستار| كورة لايف

مباراة الترجي الرياضي التونسي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي

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معلومات عن مباراة الترجي الرياضي التونسي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي بدون تقطيع اليوم الترجي Vs دي بريميرو، البطولة : ذهاب الدور نصف النهائي في بطولة دوري ابطال افريقيا لموسم 2018-2019 .، القنوات الناقلة : "بي ان سبورت اتش دي 1" الملعب : ملعب بريميرو، والمعلقين: رؤوف خليف.





ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة الترجي الرياضي التونسي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي عبر البث المباشر والحي على قناة "beIN sport 1" الرياضية بتعليق رؤوف خليف.





موعد مشاهدة مباراة الترجي الرياضي التونسي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي اليوم في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ21:00 مساء بتوقيت مصر، 22:00 مساء بتوقيت دولة فلسطين، 22:00 مساء بتوقيت الأردن.





كورة لايف مشاهدة مباراة الترجي الرياضي التونسي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي بث مباشر اليوم 2-10-2018 الدور نصف النهائي في بطولة دوري ابطال افريقيا لموسم 2018-2019





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