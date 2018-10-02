الاهلي ووفاق سطيف HD بث مباشر يلا شوت | تابع بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف رابط يلا شوت|دوري ابطال افريقيا| كول كورة

يستضيف الأهلي الفريق الجزائري في التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا, يستعيد وفاق سطيف نجمه هواري فرحاني قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم الثلاثاء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.







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يدخل الأهلي اللقاء منتشيًا بانتصاره الكبير على النجمة اللبناني بالبطولة العربية بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى دور الـ16 بعد أن تعادلًا سلبيًا في لقاء الذهاب بالقاهرة ، كما يحتل الفريق المركز السابع برصيد 11 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة من شأنها أن تضعه على صدارة الدوري المصري

