جاري الآن| مشاهدة مباراة الترجي.. بث مباشر الترجي وبريميرو دي اوجوستو Live Online | تابع لايف مباراة الترجي بدون تقطيع

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بطاقة مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو اليوم

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موعد مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت إتش دي 2 – bein sports HD 2

معلق المباراة : رؤوف خليف

الساعة : 6:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل الترجي أمام بريميرو دي اوجوستو :-

حراسة المرمى: معز بن شريفية، الدفاع: سامح الدربالي - حسين الربيع - شمس الدين الذوادي - خليل شمام، الوسط: فرانك كوم - فوسيني كوليبالي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري، الهجوم: طه ياسين الخنيسي - هيثم الجويني

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مشاهدة مباراة الترجي وبريميرو دي اوجوستو بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا.. شاهد المباراة من: