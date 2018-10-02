"ليانا" في افتتاح نادي السينما الإفريقية بالإسكندرية 13 أكتوبر الجاري

امتداداً لنشاط نادي السينما الإفريقية بسينما الهناجر، يفتتح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب " نادي السينما الإفريقية " بمركز الإبداع بالإسكندرية يوم السبت 13 أكتوبر في تمام السابعة مساءاً وذلك بحضور لفيف من الفنانين والنقاد، ويفتتح النادي بعرض الفيلم التسجيلي الطويل "ليانا" انتاج سوازيلاند والولايات المتحدة الأمريكية، للمخرجين آرون كوب وأماندا كوب، وشارك الفيلم في الدورة السابعة من مهرجان الأقصر في مسابقة أفلام الحريات وحقوق الإنسان.

وتدور أحداث الفيلم حول خمسة أطفال أيتام من سوازيلاند يحولون ماضيهم المؤلم إلى وقود إبداعي وحكاية خيالية جماعية يرسلون فيها طفلة صغيرة في رحلة بحث خطيرة في جو من الخيال والمتعة ..

وفاز الفيلم بجائزة أحسن فيلم تسجيلي طويل لأفلام الحريات وحقوق الإنسان في الدورة السابعة لمهرجان الأقصر ، كما فاز بعدة جوائز دولية منها جائزة لجنة التحكيم لأفضل تصوير من مهرجان لوس أنجلوس السينمائي، وجائزة الجرأة الفنية في مهرجان ديربان والجائزة الكبرى لمهرجان هيرتلاند السينمائي.

ويعتبر امتداد نشاط النادي الأفريقي تماشياً مع توجه القيادة السياسية نحو أفريقيا ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019 ويستمر نشاط نادي السينما بالإسكندرية بالعروض والندوات والمطبوعات في السبت الثاني من كل شهر .

كما يعرض نادي السينما الإفريقية بالقاهرة بسينما الهناجر في السبت الأول من شهر أكتوبر الموافق 6 أكتوبر في تمام السابعة مساءاً فيلم " عصابة مارسيليا " من دولة جنوب أفريقيا للمخرج مايكل ماثيوز وشارك الفيلم في الدورة السابعة من مهرجان الأقصر في مسابقة الأفلام الطويلة وتدور أحداثه قبل عشرين عامًا ، حيث كافحت جماعة "الأصابع الخمس" من أجل الحفاظ على أمن المدينة الريفية "مارسي"، ويعود "تاو" المقاتل من أجل الحرية والذي تحول لخارج عن القانون- إلى "مارسي" ليبحث فقط عن حياة ريفية مسالمة ، ولكن عندما يجد المدينة تحت تهديدٍ جديد، يُجبَر على القتال لتحريرها.

وتقام الدورة الثامنة برئاسة شرفية للممثل " محمود حميدة " وتكريم تونس كدولة ضيف الشرف للدورة الثامنة .