كين: لا نريد خسارة ثانية بدوري الأبطال.. وميسي ورونالدو فوق العادي





أكد هاري كين، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، أن مباراة فريقه أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء، ستكون صعبة للغاية نظرًا لوجود لاعب قوي مثل ليونيل ميسي.





وكان فريق توتنهام قد خسر من إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وقال كين، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "يجب أن نثبت أننا قادرون على الفوز على أفضل الفرق في العالم ونحن بحاجة إلى القيام بذلك ضد برشلونة".





وتابع حديثه: "إنها مُباراة صعبة في المجموعة، أنت لا تريد أبدًا أن تبدأ بخسارتين متتاليتين، على أرضنا أمام جماهيرنا علينا أن نكون أقوياء وأن نتطلع إلى التقدم إلى الأمام و نحن نعلم أن برشلونة هي من أفضل الفرق".





وأضاف: "ليس من الجيد إطلاقًا أن يُصاب زملائك بالفريق ولكن هذا هو سبب حصولنا على فريق كبير، الفرصة الآن تُمنح للآخرين للتقدم، لدينا فريق رائع".





واستطرد: "قد يلعب برشلونة بشكل أفضل من ريال مدريد الموسم الماضي، ميسي وضع المعيار عاليًا جدًا، لقد ذهب هو ورونالدو فوق المستوى العادي للاعبين حيث يُسجلان 50-60 هدفًا في الموسم وكمهاجم، أريد أن أحاول أن أفعل ذلك".



