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الإيكونومست: تعدد الزوجات يتسبب في اضطراب الدول

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:56 ص
الإيكونومست: تعدد الزوجات يتسبب في اضطراب الدول
مجلة الإيكونومست
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هديل هاشم
 
في محاولة للربط بين تعدد الزوجات وانتشار العنف، قالت مجلة الإيكونوميست في تقرير لها إن الدول التي يُسمح فيها للرجال بتعدد الزوجات تصاب بعدم الاستقرار، نظرا للجوء الرجال الأشد فقرا إلى العنف في محاولة للزواج بأكثر من امرأة.

وأضافت المجلة أنه إذا تمكن الرجال الأكثر غنىً وسلطة والذين يمثلون 10% من إجمالي عدد الرجال أن يتزوج كل منهم بأربع سيدات، فإن الرجال الأشد فقرا والذين يمثلون 30% لن يتمكنوا من الزواج، وسيسعى الشباب إلى اتخاذ تدابير يائسة لتجنب مثل هذا المصير.

وأشارت المجلة إلى أن الرجال الفقراء عادة ما يلجأون إلى الوسائل العنيفة للحصول على المال اللازم للزواج بأكثر من امرأة.

وفي الوقت الذي تحظر فيه غالبية الدول الغربية تعدد الزوجات، فهو أمر شائع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا في آسيا، وهي المناطق التي تضم الـ 20 دولة الأكثر اضطرابا حول العالم.
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