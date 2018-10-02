النهار تصل لـ٣ مليون مشترك على "يوتيوب"

حققت قناة النهار إنجازًا غير مسبوق، بعد أن وصل عدد مشتركي القناة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" إلى 3 ملايين مشترك، بعدد مشاهدات تخطى مليار و282 مليون و913 ألف مشاهدة.





وتضم "النهار" مجموعة متميزة من أهم الإعلاميين في الوطن العربي يقدمون أقوى البرامج التليفزيونية، ومنهم: محمود سعد، شريف مدكور، معتز الدمرداش، منى العراقي، شريف عفيفي، سلمى صباحي، أحمد الهواري، دعاء صلاح.





جدير بالذكر أن قناة النهار دراما تخطت 2 مليون و400 ألف مشترك على "يوتيوب" بعدد مشاهدات وصل إلى مليار و354 مليون و155 ألف مشاهدة، وبذلك اقترب مجموع مشتركي القناتين من الـ6 ملايين مشترك.





وكانت قنوات النهار قد حصلت على جائزتي "golden button" و7 جوائز "silver button"، ويعتبر ذلك تتويجًا لنسب المشاهدة الكبيرة التي تحققها قنوات النهار منذ انطلاقها، فهي حريصة دائمًا على إرضاء المشاهد المصري والعربي بمحتوى متنوع ومتميز يناسب كل الأذواق.