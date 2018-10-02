ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

النهار تصل لـ٣ مليون مشترك على "يوتيوب"

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:54 م
النهار تصل لـ٣ مليون مشترك على يوتيوب
طباعة
الفجر الفني
 
حققت قناة النهار إنجازًا غير مسبوق، بعد أن وصل عدد مشتركي القناة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" إلى 3 ملايين مشترك، بعدد مشاهدات تخطى مليار و282 مليون و913 ألف مشاهدة.

وتضم "النهار" مجموعة متميزة من أهم الإعلاميين في الوطن العربي يقدمون أقوى البرامج التليفزيونية، ومنهم: محمود سعد، شريف مدكور، معتز الدمرداش، منى العراقي، شريف عفيفي، سلمى صباحي، أحمد الهواري، دعاء صلاح.

جدير بالذكر أن قناة النهار دراما تخطت 2 مليون و400 ألف مشترك على "يوتيوب" بعدد مشاهدات وصل إلى مليار و354 مليون و155 ألف مشاهدة، وبذلك اقترب مجموع مشتركي القناتين من الـ6 ملايين مشترك.

وكانت قنوات النهار قد حصلت على جائزتي "golden button" و7 جوائز "silver button"، ويعتبر ذلك تتويجًا لنسب المشاهدة الكبيرة التي تحققها قنوات النهار منذ انطلاقها، فهي حريصة دائمًا على إرضاء المشاهد المصري والعربي بمحتوى متنوع ومتميز يناسب كل الأذواق.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
18:55
-
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
18:55
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
21:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
-
x
17:15
-
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
-
x
18:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 4:30:03 PM