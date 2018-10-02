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الخميس.. حفل موسيقي بمكتبة القاهرة احتفالا بانتصارات أكتوبر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:02 م
الخميس.. حفل موسيقي بمكتبة القاهرة احتفالا بانتصارات أكتوبر
مكتبة القاهرة
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أحمد رمضان متولي
 

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدائم وزير الثقافة، تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفل موسيقى غنائى لمجموعة من الهواة من أعضاء المكتبة، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة، وذلك يوم الخميس 4 أكتوبر الجارى فى السادسة مساء بمقر المكتبة بالزمالك .

 

 يأتى ذلك فى إطار الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من أجمل الأغانى الوطنية لزمن الفن الجميل بقيادة الفنان شريف الفرجاني .


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