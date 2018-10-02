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اتحاد اليد يخطر الزمالك رسميا بعدم اللعب على ملعبه

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 04:02 م
اتحاد اليد يخطر الزمالك رسميا بعدم اللعب على ملعبه
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الفجر الرياضي
 
أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد قرارا بتأجيل مباريات نادي الزمالك في كرة اليد والتي تقام على ملعب القلعة البيضاء وذلك تنفيذا لقرار اللجنة الأوليمبية المصرية بعدم إقامة مباريات على ملعب الفريق الأبيض.  

كان مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قد أصدر قرارا بمنع حضور مرتضى منصور لمباريات الفريق الأبيض في جميع الألعاب وعدم إقامة المباريات على ملاعب نادي الزمالك وتم إخطار جميع الاتحادات بتنفيذ القرار.  

وأرسل اتحاد اليد الخطاب رسمي إلى نادي الزمالك يفيد بتأجيل جميع المباريات المقرر إقامتها على ملاعب الزمالك على أن تقام المباريات خارج ملعبه في نفس موعدها دون تأجيل.
اتحاد اليد يخطر الزمالك رسميا بعدم اللعب على ملعبه
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