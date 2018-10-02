إسماعيل مختار يشهد "ولاد البلد" في "بني سويف" وسط حضور جماهيري ضخم (صور)

شهد الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عرض" ولاد البلد" مساء أمس الاثنين بمسرح جامعة بني سويف بمحافظة بني سويف، وذلك بحضور الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، الدكتور هشام بشري نائب رئيس جامعة بني سويف، الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف، النائب عاطف عبد الجواد عضو مجلس الشعب، اللواء عصام العلقامي سكرتير عام المحافظة ، وعدد من القيادات بالجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، حيث أمتلئ مسرح الجامعة الذي يسع ٦٠٠ فرد عن آخره، وسط إقبال كثيف من الطلاب.

وأبدى الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب، سعادته الكبيرة باستضافة العرض داخل الجامعة، مؤكدا على ان الرسالة التي يقدمها العرض خلال ساعة و نصف، هي أكثر تأثيرا مما تقدمه محاضرات و مؤتمرات تمتد لساعات، فالعرض تأثيره على الجمهور كان أكبر بكثير من توقعاته، ووجه الشكر للبيت الفني للمسرح على مجهوداته في أن تصل عروض المسرح الإحترافي الى الجامعات.

وأعلن انه و بناء على رغبة آلاف الطلاب يعرض العرض اليوم الثلاثاء في تمام الثانية عشر ظهرا حتى يتمكن أكبر عدد من الطلاب من الحضور.

عقب العرض قام الدكتور جودة مبروك بإهداء درع كلية الآداب للفنان اسماعيل مختار، الفنان أشرف طلبة، والمخرج محمد شرقاوي تقديرا لمجهودهم و تعاونهم لتصل العروض المحترفة للجامعات المصرية في مختلف المحافظات.

يذكر ان عرض "ولاد البلد" يعرض حاليا ضمن مبادرة " مسرح المواجهة و التجوال " التي أعلنتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، لتجوال العروض بمختلف المحافظات، تبعها قرار إنشاء شعبة مسرح المواجهة و التجوال، تحت إشراف المخرج محمد الشرقاوي.

عرض "ولاد البلد"من إنتاج فرقة المسرح الحديث، يتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.