وزارة التجارة الكويتية: تراجع صادرات الكويت غير النفطية بنسبة 30%





أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة الكويتية، تراجع صادرات الكويت غير النفطية بنسبة 30% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي.





وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الصادرات بلغت نحو 9.22 مليون دينار (30.5 مليون دولار) في أغسطس 2018، مقابل 13.25 مليون دينار (43.7 مليون دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.





وعلى أساس شهري ارتفعت الصادرات بنسبة 4%، إذ بلغت الصادرات في شهر يوليو الماضي نحو 8.85 مليون دينار (29.2 مليون دولار).





واستحوذت الدول العربية على 46% من إجمالي الصادرات الكويتية في أغسطس بقيمة تُقدر بـ 5.25 مليون دينار، فيما استحوذت بقية دول العالم على 54% بنحو 5 ملايين دينار.





وأفادت البيانات، تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيراداً لصادرات الكويت بقيمة مليوني دينار تقريباً، مثلت نحو 37% من إجمالي صادرات الدول العربية.





وجاءت الأردن في المرتبة الثانية مستحوذة على 17% من الصادرات الكويتية خلال أغسطس الماضي، بقيمة 695 ألف دينار، ثم مصر ثالثاً بنسبة 12% بقيمة 517 ألف دينار.





أما بالنسبة إلى الصادرات الكويتية لدول العالم الأخرى، فقد احتلت إيطاليا المقدمة بصادرات قيمتها 1.2 مليون دينار بنسبة استحواذ بلغت 23% من إجمالي الصادرات، ثم بلجيكا بـ 22% بقيمة مليون دينار.



