"أسس الكويتية" تتخارج من استثمار بالولايات المتحدة الأمريكية





أعلنت شركة مجموعة أسس القابضة عن تخارجها من استثمار مع مجموعة من المستثمرين في مستودع بمدينة فينكس بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار مُقيد ضمن استثمار بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.





وذكرت "أسس" أنها حققت عائد توزيعات على الاستثمار المُشار إليه بمعدل سنوي يُقدر بنحو 8.8% خلال فترة الاستثمار، وعائد رأسمال بنحو 18.2% عند التخارج على التكلفة الإجمالية التاريخية والتي بلغت 2.06 مليون دولار.





وأوضح الشركة أنه سيتم تقييد أثر التخارج على بيان المركز المالي مباشرة خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري على أساس معيار المُحاسبة الدولي رقم (10).





وتابعت أن تقييد الأثر المحاسب سوف يتمثل في ارتفاع بند الأصول المتداولة بمبلغ 720 ألف دينار، وانخفاض بند الأصول غير المتداولة بنحو 596 الف دينار.





كما سيتم تسجيل ارتفاع في حقوق الملكية للشركة بمبلغ 124 ألف دينار منها 95 ألف دينار ضمن بند الأرباح المُحتجزة وارتفاع 29 ألف دينار ضمن بند احتياطي التغيرات في القيمة العادلة (دون التأثير على بيان الدخل).











