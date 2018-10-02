لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي اليوم | رابط مشاهدة مباراة الاهلي ضد ووفاق سطيف بث مباشر | دوري ابطال افريقيا | كول كورة

مباراة الأهلي – مباشر





مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مساء يوم الثلاثاء مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ الأهلي يدخل بمعنويات عالية، إذ لم يخسر في أخر ست مباريات بالبطولة.





مباراة الأهلي ووفاق سطيف يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.





يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2 باللغة العربية في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.









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