ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي اليوم | رابط مشاهدة مباراة الاهلي ضد ووفاق سطيف بث مباشر | دوري ابطال افريقيا | كول كورة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:56 م
لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي اليوم | رابط مشاهدة مباراة الاهلي ضد ووفاق سطيف بث مباشر | دوري ابطال افريقيا | كول كورة
طباعة
 
مباراة الأهلي – مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مساء يوم الثلاثاء مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ الأهلي يدخل بمعنويات عالية، إذ لم يخسر في أخر ست مباريات بالبطولة.

مباراة الأهلي ووفاق سطيف يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2  باللغة العربية في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي اليوم | رابط مشاهدة مباراة الاهلي ضد ووفاق سطيف بث مباشر | دوري ابطال افريقيا | كول كورة

بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف ,بث حي مباراة الاهلي ووفاق سطيف ,دوري ابطال افريقيا مباشرة ,شاهد الان الاهلي ووفاق سطيف ,شاهد لايف ماتش الاهلي ووفاق سطيف ,شاهد بث حي مباراة الاهلي ووفاق سطيف ,شاهد يوتيوب مباراة الاهلي ووفاق سطيف ,مشاهدة ماتش الاهلي ووفاق سطيف اونلاين 





المزيد عن: مشاهدة الاهلي ووفاق سطيف مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباراة الاهلي ووفاق لاهلي دوري ابطال افريقيا مباشر باللغة العربية الاهلي ووفاق سطيف يوتيوب الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر الاهلي ووفاق أف
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
18:55
-
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
18:55
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
21:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
-
x
17:15
-
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
-
x
18:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 4:30:40 PM