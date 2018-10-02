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"غرفة التجارة بالبحرين" تبحث تعزيز العلاقات مع تايلند

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:47 م
غرفة التجارة بالبحرين تبحث تعزيز العلاقات مع تايلند
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نيفين سمير
 

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على عمق ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية القائمة بين مملكتي البحرين وتايلند.

وأشار سمير عبدالله ناس، خلال بيان الغرفة الذي حصل "مباشر على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إلى أن تطور المناخ الاستثماري في البلدين يهيئ المجال أمام زيادة حجم التجارة البينية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والسعي إلى بناء شراكة استراتيجية بين المملكتين الصديقتين.

وأوضح ناس، خلال لقائه مع سفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين ثانيس سنونغهال، أن الغرفة تبدي اهتماماً وحرصاً دائمين لتحقيق كل ما من شأنه الدفع بتطوير وتنشيط العلاقات التجارية البحرينية التايلندية المشتركة وبكل ما يخدم تطوير وتعزيز علاقات الشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين.

ولفت رئيس الغرفة، إلى أن البيئة الاستثمارية المحفزة لدى البحرين في ظل وجود قوانين وتشريعات مشجعة منها قلة التكاليف لمزاولة الأعمال التجارية وغيرها من الامتيازات قادرة على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم القطاع الخاص المحلي والاقتصاد الوطني.

وأكد السفير التايلندي لدى مملكة البحرين على أهمية عقد اللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال التايلنديين ونظرائهم البحرينيين، مبدياً رغبة القطاع الخاص التايلندي بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع مملكة البحرين خلال الفترة المقبلة.



المزيد عن: التجارة والصناعة التجارة البحرين الاقتصاد البحريين اخبار الاقتصاد
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