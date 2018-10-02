koora live | بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف على كل القنوات الناقلة مجانا beinsport HD

وحدد الكاف طاقم الحكام الإثيوبي، بقيادة باملاك تيسيما ويعاونه صامويل أتانجو وموسى كيندي والحكم الرابع تاديسي أسيري، بينما حدد الكاف السوداني شمس الدين مجدي مراقبا للمباراة، والليبي على جيلاني منسقا، وسيكون الطاقم مكلف بإدارة مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-10-2018 في العارضة لمشاهدة أهم مباريات اليوم.





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وكان فريق وفاق سطيف قد نجح في الفوز على الأهلي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأبطال عام 1988 بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الفريق الجزائري 2-0، وفاز الأهلي في العودة بنفس النتيجة وودع البطولة وسط جماهيره بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، لذلك سنكون على موعد ناري اليوم لمشاهدة مباراة قوية ومثيرة من الأهلي ضد وفاق سطيف بث مباشر مباراة الأهلي اليوم YALLA SHOOT، الأهلي يواجه وفاق سطيف في نصف نهائي مشاهدة مباراة الأهلي اليوم، متابعة لقاء الأهلي ضد فريق وفاق سطيف.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق والتي ضمت 22 لاعباً وجاءت كالتالي: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وباسم علي وأحمد فتحي ومحمد هاني وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وصبري رحيل وعلي معلول وحسام عاشور وهشام محمد وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد حمدي ووليد سليمان ومؤمن زكريا وصلاح محسن وإسلام محارب ووليد أزارو وأحمد حمودي وناصر ماهر.



