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"أكشن" يُنير "متروبول" من جديد الخميس المقبل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:49 م
أكشن يُنير متروبول من جديد الخميس المقبل
أكشن
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أحمد رمضان متولي
 

قال الفنان حسن يوسف مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، إن عرض "أكشن" من إنتاج الفرقة يعود من جديد لينير مسرح متروبول بالعتبة، وذلك ابتداء من الخميس المقبل الموافق ٤ أكتوبر في تمام السابعة و النصف مساء يوميا ماعدا الاثنين.

 

تدور أحداث "أكشن" في إطار كوميدى استعراضي، العرض من بطولة رضا إدريس، هناء سعيد، محمد خليل، خالد نجيب، عبير منصور،محمد سلامة، رنا وجيه، فريدة عاصم، مدثر ابراهيم، أشعار وليد رياض، موسيقى وألحان عصام إسماعيل، ديكور مجدي ونس، استعراضات أشرف فؤاد، تأليف يحيى زكريا، وإخراج عادل الكومي.

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