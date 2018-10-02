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بيرين سات تخضع لعلاج جديد من أجل الإنجاب

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:45 م
بيرين سات تخضع لعلاج جديد من أجل الإنجاب
بيرين سات
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الفجر الفني
 
رصد عدد من مصوري الباباراتزي النجمة التركية بيرين سات بعد خروجها من إحدى عيادات الأطباء الخاصة في العاصمة التركية أنقرة.

وأكدت جريدة حرييت أن الفنانة المعروفة في العالم العربي تخضع لعلاج من إجل إمكانية الإنجاب، علما أنها سبق أن خضعت لعلاج من قبل ولكن دون جدوى.

يذكر أن بيرين سات متزوجة من المطرب كينان دوغلو منذ 4 سنوات، وتحديدا منذ عام 2014، ولكنها تعاني من عدم القدرة على الإنجاب، ويقال إن حالتها النفسية متأثرة سلبا نتيجة هذا الأمر.
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