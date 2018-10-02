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عاجل | يلا شوت Al Ahly مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر الثلاثاء 2-10-2018 رابط لايف ماتش الاهلي ووفاق سطيف

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:46 م
عاجل | يلا شوت Al Ahly مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر الثلاثاء 2-10-2018 رابط لايف ماتش الاهلي ووفاق سطيف
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مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر.. مشاهدة HD مباراة الاهلي الان.. يلا شوت Al Ahly 

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية أمام وفاق سطيف مساء اليوم الثلاثاء فى إطار لقاءات ذهاب الدور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى أمام وفاق سطيف فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها عبر beIN SPORTS HD 2 بشكل حصرى.

وتعد مواجهة الأهلى القادمة أمام وفاق سطيف واحدة من أقوى المباريات فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان ونجاحهما فى تقديم مستويات فنية وبدنية رائعة خلال منافسات النسخة الحالية من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد تأهل إلى الدور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا على حساب حوريا أوناكرى الغينى، بينما صعد وفاق سطيف على حساب الوداد المغربى.

كورة اون لاين لايف الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر | مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر حصري على قناة - Bein Sport.


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