رابط يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة الاهلي ووفاق سطيف بث حي |اهم مباريات اليوم|كورة اون لاين لايف|بث مباشر|كول كورة لايف

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ملعب مباراة الاهلي اليوم سيكون شاهدا على معركة كروية شديدة بين القلعة الحمراء وفريق وفاق سطيف وذلك بالمباراة التي من المقرر لها أن تقام في إطار ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2018.





ومن المقرر ان يحضر تلك المباراة 8500 مشجع فقط على ان يكونو من اعضاء الجمعية العمومية بالنادي الاهلي فقط، وذلك بعد رفض الجهات الامنية دخول مشجعين عاديين الي المباراة، وهو ما وافقت عليه ادارة الفريق الأحمر حرصًا على سلامة الجماهير.





