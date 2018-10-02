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الملك يوجه بتقديم 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 03:48 م
الملك يوجه بتقديم 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني
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زينب عطا
 
تستكمل المملكة العربية السعودية النهج الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق والحكومة اليمنية، وانطلاقًا من اهتمامها في تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعمًا لمركزه المالي.


وستساهم هذه المنحة بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق.


وتؤكد المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع بمشيئة الله على المواطن اليمني.
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