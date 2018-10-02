رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لحماية الدلتا من التغيرات المناخية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين وزارة الري والبيئة والخارجية بشأن حماية الدلتا من تغيرات المناخ، لتنفيذ مشروع تكيف دلتا نهر النيل مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.





ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن هذه الاتفاقية سوف تتفذها وزارة الري، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة والخارجية والتعاون الدولي قاما بالتعاون معنا لتنفيذ حماية الدلتا.





وأضاف أن المشروع يتضمن وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية للبلاد، وإنشاء لنظام رصد وطني متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على إمتداد ساحل البحر المتوسط، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية حفاظا على استقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشأت الحماية.



