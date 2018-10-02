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شوقي غريب يشكو رئيس لجنة المسابقات بسبب الأهلي

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:06 م
شوقي غريب يشكو رئيس لجنة المسابقات بسبب الأهلي
شوقي غريب
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محمد الصو
 

 

تقدم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، بشكوى رسمية إلى هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ضد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بسبب تدخل الأخير في عمله دون الرجوع إليه.

 

وجاءت شكوى غريب بعد وعد عامر حسين لمسؤولي الأهلي، بعدم استدعاء لاعبين من الفريق الأول للمنتخب الأوليمبي في حال مواجهة الداخلية، بالدوري دون اللاعبين الدوليين بالمنتخب الوطني الأول، الذي يستعد لمواجهة سوازيلاند، بالتصفيات الإفريقية.

 

وتلقى غريب، صدمة بعدما رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، التنازل عن 7 لاعبين للمنتخب الإوليمبي، لخوض وديتين أمام الإمارات، بناءً على وعد رئيس لجنة المسابقات.

 

ويستعد المنتخب الأوليمبي لمواجهة الإمارات وديًا مباراتين، استعدادًا لبطولة الإمم الإفريقية تحت 23 عامًا المقرر إقامتها بالقاهرة العام المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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