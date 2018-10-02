رابط مشاهدة مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف في افريقيا | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق بث مباشر
الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:19 م
رابط مشاهدة مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف في افريقيا | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق بث مباشر
من المقرر أن تذاع المباراة عبر فضائية “bein sports Hd2″، بتعليق الثنائي علي محمد علي وحفيظ دراجي، بالإضافة إلى البث الأرضي لقناتي النيل للرياضة والثانية المصرية
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