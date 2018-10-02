رابط مشاهدة مباراة الاهلي اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف في افريقيا | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق بث مباشر

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من المقرر أن تذاع المباراة عبر فضائية “bein sports Hd2″، بتعليق الثنائي علي محمد علي وحفيظ دراجي، بالإضافة إلى البث الأرضي لقناتي النيل للرياضة والثانية المصرية







