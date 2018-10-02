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مجلس الصحة بالبحرين: تدشين نظام صرف ومراقبة الأدوية خلال 2019

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:04 م
مجلس الصحة بالبحرين: تدشين نظام صرف ومراقبة الأدوية خلال 2019
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نيفين سمير
 

كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة، عن قرب تدشين  نظام صرف ومراقبة الادوية (DUR)، ليتم تطبيقه بين جميع مقدمي الخدمات الصحي.

وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أنه من المتوقع الاتنهاء من تطبيق النظام الموحد في مملكة البحرين بمنتصف العام المقبل 2019.

وأشار بن عبدالله، إلى أن النظام وصل إلى مراحله الأخيرة قبل التدشين، كما أن العمل جارٍ على خلق نظام الملف الالكتروني الطبي الموحد.

وأكدت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد الصالح، بأنّ وجود نظام معلومات فعال وملف الكتروني وطني موحد سيسهل عملية تشخيص الأمراض وعلاجها بالدقة المطلوبة.

ونوهت الوزيرة، على أن النظام سيمنع ازدواجية الخدمات وبالأخص في وصف الأدوية، كما أنه يساعد في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى ما توفره نظم المعلومات الصحية من آليات فعالة لقياس ومراقبة الأداء والحصول على المؤشرات الإنتاجية للمرافق الصحية بسرعة وسهولة.

جاء ذلك خلال عقد رئيس المجلس الأعلى للصحة  في مملكة البحرين، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء الهيئة الكورية للتقييم والمراجعة للتأمين الصحي (هيرا)، بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين لبحث مستجدات التعاون بين البلدين في نظم المعلومات الصحية في مشروع الضمان الصحي الوطني "صحتي
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