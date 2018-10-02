ليبيا: إعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس اليوم

قال مسؤلون، اليوم الثلاثاء، إن "ليبيا أعادت فتح مطار معيتيقة الدولي، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس، بعد أن أدى إطلاق صواريخ صوبه إلى إغلاقه لفترة وجيزة".

وقال مطار معيتيقة في مذكرة، إن "الرحلات استؤنفت. وكان المطار في السابق قاعدة جوية استخدمت للرحلات التجارية منذ تدمير المطار الدولي الرئيسي بسبب اقتتال الفصائل عام 2014".

وقال مدير المطار لطفي الطبيب: "تم بحمد الله الاتفاق على عودة الرحلات لمطار معيتيقة الدولي هذا وسنعلمكم بأي مستجدات فور ورودها إلينا إن شاء الله تعالى".

وأغلق المطار وأعيد فتحه عدة مرات منذ احتدام العنف في أواخر أغسطس.

وتتقاتل جماعات مسلحة متناحرة داخل مدينة طرابلس وخارجها على أراض وموارد في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي في عام 2011.