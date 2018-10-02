مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر دوري ابطال افريقيا.. لايف HD مشاهدة مباراة الاهلي ضد وفاق سطيف بث مباشر اليوم

سيفقد النادي الأهلي المصري جهود شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام وفاق سطيف الجزائري؛ بسبب الإيقاف, في اطار تقديم الافضل لسادة المتابعين يمكنكم متابعة مباراة الاهلي ووفاق سطيف علي موقع الفجر البث مباشر.

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ذكرت الصحيفة الشهيرة أن النادي الأهلي تعرض لضربة موجعة قبل مباراة وفاق سطيف بعد أن أخطره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإيقاف الحارس شريف إكرامي مباراتين من جانب الكاف.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر إيقاف إكرامي مباراتين بداعي دخوله في مشادة مع رجال الإسعاف في مباراة حوريا كوناكري في غينيا.





