حبس متهم بحوزته ١١ قطعة أثرية

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهم وبحوزته ١١ قطعة أثرية، بغرض بيعها كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات على لجنة من خبراء الآثار للتأكد من أثريتها وإعداد التقرير الخاص بها، كما كلفت رجال المباحث بالتحري عن نشاطه الإجرامي.

كانت قد وردت معلومات لرجال قطاع الأمن العام ومباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تفيد بقيام نصر . إ . ع 43 سنة، عاطل، مقيم بالبدرشين الجيزة بحيازة بعض القطع الأثرية داخل السيارة رقم و ج ن 845 مصر بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت إحداها عن ضبطه بالسيارة حال تردده على دائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته 11 قطعة فرعونية مختلفة الأشكال والأحجام، عبارة عن " 10 تماثيل، قطعة من الفيانس على شكل تمساح " يشتبه في أثريتها.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابه التحقيق.