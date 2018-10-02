ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حبس متهم بحوزته ١١ قطعة أثرية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:15 م
حبس متهم بحوزته ١١ قطعة أثرية
المضبوطات
طباعة
داليا عادل
 

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهم وبحوزته ١١ قطعة أثرية، بغرض بيعها كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات على لجنة من خبراء الآثار للتأكد من أثريتها وإعداد التقرير الخاص بها، كما كلفت رجال المباحث بالتحري عن نشاطه الإجرامي.

 

كانت قد وردت معلومات لرجال قطاع الأمن العام  ومباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تفيد بقيام   نصر . إ . ع 43 سنة، عاطل، مقيم بالبدرشين الجيزة بحيازة بعض القطع الأثرية داخل السيارة رقم   و ج ن 845 مصر  بقصد الإتجار.

 

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت إحداها عن ضبطه بالسيارة حال تردده على دائرة قسم شرطة مصر القديمة  وبحوزته 11 قطعة فرعونية مختلفة الأشكال والأحجام، عبارة عن " 10 تماثيل، قطعة من الفيانس على شكل تمساح "  يشتبه في أثريتها.

 

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابه التحقيق.

المزيد عن: قطع اثرية الفجر اخبار الحوادث اﻻثار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة
دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
18:55
-
يونج بويز - سويسرا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
18:55
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
آيك أثينا - اليونان
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام - هولندا
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
21:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
دوري أبطال آسيا 2018
السد - قطر
-
x
17:15
-
بیرسبولیس - إيران
دوري أبطال أفريقيا 2018
بريميرو دي اوجوستو - أنجولا
-
x
18:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/2/2018 2:50:24 PM