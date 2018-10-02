السفارة الفرنسية تستأنف عملها في طرابلس

أعلنت السفيرة الفرنسية الجديدة لدى ليبيا، أن سفارة فرنسا ستستأنف عملها بكامل موظفيها من طرابلس خلال وقت قريب جدا، كما أكدت السفيرة الفرنسية عمق العلاقات التي تربط فرنسا وليبيا.



و أشارت السفارة إلي أن بلادها تدعم جهود حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.