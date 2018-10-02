فرنسا: تجميد أصول إيرانية على علاقة بهجوم فاشل في شمال باريس

جمدت فرنسا اليوم أصول اثنين من الرعايا الإيرانيين ومديرية الأمن الداخلي التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية على علاقة بهجوم فاشل في فيلبينت في سين سان دوني بشمال باريس في الثلاثين من يونيو الماضي.





وفي بيان مشترك، كتب وزراء الداخلية والخارجية والاقتصاد: "هذا العمل شديد الخطورة على أراضينا لا يمكن أن يظل دون رد".





وأوضح الوزراء: "فرنسا اتخذت إجراءات وقائية ومتناسبة في شكل اعتماد إجراءات وطنية بتجميد أصول أسد الله أسدي وسيد هاشمي مغدام، اثنين من الرعايا الإيرانيين، وكذلك مديرية الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات الإيرانية".





وقد تم إصدار هذا الإجراء – الذي يعد ساري المفعول لمدة ستة أشهر – في مرسوم نُشر اليوم في الجريدة الرسمية.





واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن "الهجوم الذي تم إحباطه في فيلبينت يؤكد الحاجة إلى نهج ملح في علاقاتنا مع إيران".







