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عاجل .. حجز قضية "داعش الشرقية" للحكم 23 أكتوبر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:13 م
عاجل .. حجز قضية داعش الشرقية للحكم 23 أكتوبر
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 
قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، جحز محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 96 لسنة 2018 عسكرية والمعروفة إعلاميا ب "قضية داعش الشرقية" جلسة 23 أكتوبر للنطق بالحكم.

وكانت النيابة وجهت عدة تهم للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية "تنظيم داعش" ورصد بعض المنشآت الحيوية ومناطق عسكرية منها معسكر الدفاع الجوى بالزقازيق ورصد بعض الكنائس ومحال المسيحيين تمهيدا لاستهدافها.

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