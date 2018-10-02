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أمن القاهرة ينظم قافلة طبية بنادي شرطة بعابدين لمدة ثلاثة أيام

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:10 م
أمن القاهرة ينظم قافلة طبية بنادي شرطة بعابدين لمدة ثلاثة أيام
ارشيفيه
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هبه عبد الحفيظ
 

قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم قافلة طبية بنادي شرطة القاهرة بعابدين لمدة ثلاثة أيام من الساعة 9ص حتى الساعة 3 م تشمل تخصصات (رمد - باطنة - أنف وأذن وحنجرة - أطفال - عظام) بالإضافة لعمل الأشعات اللازمة (موجات صوتية) وصرف الأدوية بالمجان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في كافة مناحي الحياة وبناءاً على تعليمات محمود توفيق وزير الداخلية واستمراراً لمبادرات وزارة الداخلية تحت شعار "كلنا واحد".

 

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