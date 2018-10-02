براءة "سيد مشاغب وبوجو" في قضية حريق قاعة المؤتمرات

قضت المحكمة العسكرية ببراءة السيد علي فهيم الشهير بـ"سيد مشاغب"، وياسر سيد عبدالحفيظ الشهير بـ"بوجو"، في قضية "تنظيم الوايت نايتس"، لاتهامهما بحرق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.









وكانت نيابات شرق القاهرة، شكلت في مارس من العام قبل الماضي فريقا، للانتقال إلى موقع حريق مركز المؤتمرات، لمعاينته عقب السيطرة على النيران، إضافة إلى انتداب المعمل الجنائي، لأخذ عينات لمعرفة عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.









وقالت النيابة إنها تلقت إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، يفيد نشوب حريق بقاعة جاليليو، امتد إلى 4 قاعات مجاورة، ودمرت محتوياتها بالكامل، لافتة إلى انتقال الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء، وعقب عدم تمكنهم من السيطرة على الحريق، انتقل الجيش للمساعدة.









كما تلقت النيابة إخطارا بإصابة 16 شخصًا في حريق قاعة المؤتمرات، بمدينة نصر، باختناقات وكدمات واشتباه في كسور، وتم نقلهم لمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي لتلقي العلاج.







