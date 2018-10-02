نانسي عجرم ضيفة "تخاريف" وفاء الكيلاني

تحل النجمة اللبنانية نانسي عجرم، ضيفة على برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني مساء الاثنين المقبل الموافق 8 أكتوبر الجاري على شاشة "أم . بي. سي".

ومن المتوقع أن تكشف نانسي عجرم خلال الحلقة عن تفاصيل جديدة حول حياتها الشخصية ومشوارها الفني الحافل بالنجاحات التي كرّستها النجمة الأولى على الساحة الغنائية العربية.

على صعيد آخر، تعيش نانسي عجرم نجاح أغنيتها الجديدة "بدنا نولع الجو" التي أطلقتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب حيث حقق العمل نسب مشاهدة قياسية في فترة زمنية قصيرة جدًا.