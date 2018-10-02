تفاصيل زواج جاستين بيبر وخطيبته

أكّد موقع TMZ الأمريكي أن النجم العالمي جاستين بيبر، تزوج من خطيبته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين سرًا دون الإعلان عن ذلك في إحدى المحاكم بولاية نيويورك الأمريكية.

وأشار الموقع إلى أن بيبر وهايلي لم يوقعا على اتفاقية زواج، وهي الاتفاقية التي تضمن له الاحتفاظ بثروته في حال حدوث انفصال أو مشاكل بينهما في المستقبل تؤدي إلى الطلاق.

وأضاف TMZ أن النجمين الشهيرين يجهزان لحفل زفافهما والذي سيقام في كندا، بحضور أفراد العائلة وأصدقائهما المقربين.

وكشف الموقع الأمريكي عن أن بيبر قدّم هايلي للحاضرين خلال إحدى الحفلات التي أقيمت الأسابيع الماضية على أنها زوجته وليست خطيبته.

وكان جاستين بيبر أعلن خطوبته من هايلي في شهر يوليو الماضي بعد أن عرض عليها الزواج أثناء قضائهما إجازة الصيف في جزر الباهما.