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اليوم الفرصة الأخيرة لشراء تذاكر المصري وفيتا كلوب

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:08 م
اليوم الفرصة الأخيرة لشراء تذاكر المصري وفيتا كلوب
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نيرة الجابري
 
يواصل مسؤولو النادي المصري طرح عملية تسليم تذاكر مباراة المصري وفيتا كلوب الكونغولي في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي، عبر منافذ التوزيع المتواجدة حول الاستاد حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وتباع تذاكر الفئات التالية: المدرج الغربي "قبلي وبحري" والمقصورة "يمين وشمال"، بجانب المتخلفين عن استلام تذاكر المدرج البحري.

ويلتقي المصري مع فيتا كلوب غدا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد بورسعيدي، ضمن مباريات الذهاب للدور نصف النهائي من الكونفدرالية الإفريقية. 

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