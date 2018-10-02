"فيسبوك" يفشل في تأمين حسابات المستخدمين بعد هجوم القراصنة

كشف تقرير جديد يوضح أن اختراق حسابات أكثر من 50 مليون شخص عبر العالم لم تنتهِ بعد مع تدابير الرئيس الشركة التننفيذي "مارك زوكربيرج" الاحترازية.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عرض مخترقون حسابات الدخول الخاصة بموقع فيسبوك للبيع على مواقع "الويب المظلم"، وذلك مقابل 3.90 دولار أمريكي، للحساب الواحد.





وأكدت الصحيفة أن مخترقي فيسبوك عرضوا عناوين البريد الإلكتروني لمستخدمي منصة التواصل الأشهر للبيع مقابل 2.70 دولار أميركي، وفق خبراء شركة "موني جورو".





ونصح الخبراء المستخدمين الراغبين بحماية بياناتهم على فيسبوك باعتماد نظام التحقق المتعدد، بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى هواتف المستخدمين مع "كود" خاص.



