نجمة التزلج الألمانية بيخشستاين تخسر دعواها ضد "كاس"

خسرت نجمة التزلج السريع المخضرمة الألمانية كلاوديا بيخشستاين، دعواها القضائية، التي تزعم من خلالها افتقاد محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" للاستقلال والنزاهة.





وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء من مدينة ستراسبورج الفرنسية، قرارها برفض الدعوى القضائية، ورأت عدم ضرورة عقد جلسة استماع؛ بداعي أنَّ ذلك يصب في مصلحة بيخشستاين.





وجرى منح بيخشستاين، مبلغ 8 آلاف يورو (9200 دولار) كتعويض عن تضررها في قضية شهدت صراعًا قانونيًا استمر لأعوام.





وتوجت بيخشستاين، 46 عامًا، بـ5 ميداليات ذهبية أولمبية، وفضيتين، وبرونزيتين، خلال مسيرة حافلة، وسجلت مشاركتها الأولمبية السابعة عبر أولمبياد بيونج تشانج 2018 .





وبدأت القضية منذ عام 2009، عندما أوقفت بيخشستاين، لمدة عامين إثر نسب مشتبه بها في عينات الدم، ظهرت في "جواز سفرها البيولوجي"، في إطار جهود الكشف عن المنشطات.





ودائما ما أبدت بيخشستاين تمسكا ببراءتها، وأثبت الأطباء بعدها أن السبب وراء تلك النسب كان يكمن في خلل جيني، ومع ذلك، ذكر الاتحاد الدولي للتزلج، أن ذلك لا يفسر بشكل كاف تلك النسب غير الطبيعية.





وتقدمت بيخشستاين بطلب استئناف لدى محكمة كاس، وأيدت المحكمة قرار الاتحاد الدولي للتزلج بفرض الإيقاف ، في جلسة استماع خاصة.





وبعدها ادعت بيخشستاين أن إجراءات محكمة كاس لم تكن عادلة في العديد من الجوانب منها آليات تعيين القضاة ، لكنها أخفقت في إثبات ذلك.



