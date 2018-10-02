حادث يكشف أخطر نقاط ضعف الطيران الحربي الأمريكي (صورة)

أعلن الطيران الحربي الأمريكي، عن تحطم إحدى طائراته الاستطلاعية المسيّرة.

وأعلن سلاح الطيران الأمريكي، في الثاني من أكتوبر 2018، أن أحد أيام شهر يونيو 2017 شهد حادث تحطم طائرة مسيّرة دون طيار من طراز RQ-4B Global Hawk.

وذكرت صحيفة "اير فورس" أن الخلل في أداء نظام الملاحة كان وراء الحادث.

وزود نظام الملاحة الطائرة بالمعلومات غير الصحيحة عن مكان وجودها بعدما أقلعت من قاعدة ادفاردز الجوية في كاليفورنيا.

وكانت النتيجة أن الطائرة تسارعت وسط جبال سييرا نيفادا، فارتطمت بإحدى قممها.

وسبَّب الحادث للطيران الأمريكي خسارة مادية قدرها 79 مليون دولار.

وذكرت إحدى قنوات التلفزيون الروسي أن خبراء عسكريين نبهوا في السابق إلى مخاطر اعتماد القوات الأمريكية على نظم المعلوماتية، وبالأخص نظم الملاحة التي يتسبب أي خلل في أدائها في تعطيل كل الأنظمة الأخرى.