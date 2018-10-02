الحكم ببراءة سيد مشاغب وبوجو من حريق قاعة المؤتمرات

قضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية اليوم الثلاثاء ببراءة السيد علي فهيم الشهير بـ"سيد مشاغب"، وياسر سيد عبدالحفيظ الشهير بـ"بوجو"، في قضية "تنظيم وايت نايتس"، لاتهامهما بحرق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

ووجهت النيابة إلى المتهمين في القضية المقيدة برقم 1107 لسنة 2015 جنح مدينة نصر ثان: "تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تسمى (الكتيبة 101)، والاشتراك في محاولة قلب نظام الحكم والنظام الجمهوري بالقوة، إضرام النيران في ستاد القاهرة وقاعة المؤتمرات واستاد الهدف، الإتلاف العمدي للأموال العامة، الهجوم على أحد المرافق العامة بهدف تدميرها، حيازة زجاجات مولوتوف، تأسيس تنظيم من عناصر وايت نايتس على أساس المزج بين حركات فوضوية والقيام بأعمال إرهابية ضد الدولة".

وكانت نيابات شرق القاهرة، شكلت في مارس من العام قبل الماضي فريقا، للانتقال إلى موقع حريق مركز المؤتمرات، لمعاينته عقب السيطرة على النيران، إضافة إلى انتداب المعمل الجنائي، لأخذ عينات لمعرفة عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وقالت النيابة إنها تلقت إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، يفيد نشوب حريق بقاعة جاليليو، امتد إلى 4 قاعات مجاورة، ودمرت محتوياتها بالكامل، لافتة إلى انتقال الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء، وعقب عدم تمكنهم من السيطرة على الحريق، انتقل الجيش للمساعدة.

كما تلقت النيابة إخطارا بإصابة 16 شخصًا في حريق قاعة المؤتمرات، بمدينة نصر، باختناقات وكدمات واشتباه في كسور، وتم نقلهم لمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي لتلقي العلاج.

والمتهمون في القضية التي تحمل رقم 94 لعام 2017 غرب القاهرة العسكرية، رفقة "مشاغب" و"بوجو"، أحمد جمال الدين بحر "مُخلى سبيله"، وعمر ماجد أحمد "هارب"، وأحمد عبدالناصر محمد "هارب"، وفهد مصطفى مغاوري "هارب"، وصلاح محمد محمد "هارب"، وحسن مجدي محيي الدين "جزرة" مودَع بمستشفى الصحة النفسية.