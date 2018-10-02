ماتيس: المعركة ضد داعش بسوريا ما زالت مستمرة

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن بلاده تريد تدريب قوات عسكرية محلية تدافع عن المدنيين ضد "داعش" في سوريا، مشيرًا إلى زيادة عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في سوريا.

وأكد ماتيس ضرورة توفير ظروف أمنية تمنع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي من العودة لسوريا، مشيرا إلى أن بلاده تدرب قوات عسكرية محلية في المناطق التي تحررها لكي تدافع عن المدنيين ضد مقاتلي التنظيم.

وأضاف الوزير الأمريكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي اليوم الثلاثاء، أن "داعش ما زال يحتل 2% من الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا"، مضيفا "المعركة مستمرة ويجب أن لا نخطئ التقدير، القضاء على داعش ستطلب معركة شاقة".

وتابع "كما ترون في الأراضي التي تم استعادتها من تنظيم داعش، نساعد على تكوين مجلس محلية للأهالي، ثم ننشئ قوى محلية أمنية لكي تدافع عن المدنيين ضد داعش"، مؤكدا "علينا أن نوفر ظروفا أمنية من شأنها أن لا تسمح لتنظيم داعش بالعودة".