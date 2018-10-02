اعتذار فيسبوكي من 'السكة الحديد' لركاب قطار 996 المعطل بأرمنت (صور)

قدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارا للركاب عن تعطل قطار رقم 996 بمحطة أرمنت، ما تسبب في تعطل حركة مسير القطارات بالوجه القبلي القادم للقاهرة وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك".





وأوضحت الهيئة أنه نظرا لكثافة القطارات السائرة خلف القطار المعطل فقد تم سحب جرار قطار رقم 81 ليقوم بالقطار 996 المعطل، ومن ثم تجهيز الجرار رقم 3167 بمحطة ادفو وضمه على قطار 81 وقام بسحبه الساعة 13،20 بتأخير قدره 30 دقيقه.