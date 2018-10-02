وزيرة الدفاع الفرنسية: النفوذ الإيراني وأنشطتها في المنطقة محط قلق لنا

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى، إن النفوذ الإيراني وأنشطتها في المنطقة محط قلق لنا.

وأضافت وزيرة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن الحرب ضد الإرهاب صعبة وطويلة الأمد.

وأكدت الوزيرة الفرنسية مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن باريس وواشنطن حذرتا نظام الأسد من استخدام السلاح الكيمياوي.