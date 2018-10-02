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طريقة منزلية فعالة لعلاج ارتفاع حرارة الطفل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:45 م
طريقة منزلية فعالة لعلاج ارتفاع حرارة الطفل
ارتفاع حرارة الطفل
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من العلاجات المنزلية الناجحة والسريعة لخفض حرارة الطفل هو الخل، فهو يعمل على خفض حرارة الطفل لأنه سريع التبخر، وإليكِ عزيزتي الام طريقة استخدامه:-

ضعي القليل من الخل المخفف بالماء على قطعة قماش قطنية" بشكير".
انزعي ملابس الطفل كلها.
امسحي بطن الطفل وما تحت إبطيه.
بفوطة أخرى امسحي اليدين والقدمين.
يمكن إضافة قطرات من الخل لكمادات الجبين المعتادة.
لا تستخدمي الكمادات المضاف لها قطرات من الخل إذا كان طفلك أقل من ثلاثة أشهر.
يجب أن يكون الماء الذي يخلط به الخل بدرجة حرارة الغرفة وليس مثلجاً.
يمكن وضع طفلك في حوض استحمامه" البانيو" وإضافة قطرات من الكحول فهو يعمل نفس مفعول الخل بسرعة تبخره والتخلص من الحرارة.
لا يعني هذا الإجراء عدم التوجه إلى الطبيب خاصة في حال القشعريرة أو القيء المصاحب للحرارة المرتفعة.
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