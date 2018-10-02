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غدا.. تونى ماهر ضيف "الرديو بيضحك" على "9090"

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:42 م
غدا.. تونى ماهر ضيف الرديو بيضحك على 9090
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الفجر الفني
 
تستضيف غدا الأربعاء، الإذاعية فاطمة مصطفى، مقدمة برنامج "الرديو بيضحك" على الرديو 9090، الفنان الشاب تونى ماه .


حيث يدور اللقاء عن بدايتة الفنية من خلال برنامج snl بالعربي، وآخر مشاريعه الفنية خاصة بعد نجاحة فى كل من مسلسلات "فوق السحاب" مع هانى سلامة، و"رحيم" الذى عرضوا فى موسم رمضان الماضى، والذى حصل مؤخرا ايضا على جائزة أفضل وجه شاب عن دوره في "رحيم" من جانب مهرجان القنوات الفضائية.

برنامج "الرديو بيضحك" يذاع يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى التاسعة مساء ولمدة ساعتين على الهواء.
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