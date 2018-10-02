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وصفات طبيعية لترطيب اليدين

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:40 م
وصفات طبيعية لترطيب اليدين
ترطيب اليدين
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جمعنا لكِ بعض من الماسكات الطبيعية التي تساعد على ترطيب يديك وخاصة في فصل الخريف لتظل بشرة يديك ناعمة خالية من الجفاف والتشققات:-

ماسك ماء الورد والزبادي وزيت جوز الهند
ملعقة كبيرة ماء ورد
ملعقة صغيرة زبادي
ملعقة صغيرة زيت جوز هند
اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرة يديكِ لمدة نصف ساعة.
أزيلي الخليط واشطفي يديكِ بالماء.
كرري الماسك مرتين أسبوعيًّا أو أكثر إذا كنتِ تعانين تشققات قوية في بشرة يدك، إذ يساعدكِ الزبادي على تغذية الجلد بالبروتينات والفيتامينات، ويرطب ماء الورد بشرة يديكِ، ويساعد جوز الهند على لمعانها وصحتها.

ماسك الغليسرين والحليب والليمون
- ملعقة كبيرة غليسرين
- نصف كوب حليب
- عصير نصف ليمونة
اخلطي المكونات مع بعضها في وعاء، وانقعي يديكِ فيه لمدة نصف ساعة.
اشطفي يديكِ بالماء لإزالة الخليط.
كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، للحصول على بشرة يدين ناعمة ووردية، ويفضل عمله قبل النوم من أجل تجديد الخلايا وقت النوم، كما أنّ هذا الخليط يساعد على تقوية أظافركِ ولمعانها.

ماسك العسل والليمون والفازلين وزيت اللوز الحلو
- ملعقة صغيرة عسل
- ملعقة صغيرة عصير ليمون
- ملعقة صغيرة فازلين
- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو
اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على بشرة يديكِ لمدة نصف ساعة.
اشطفي يديكِ بالماء الفاتر، لإزالة الماسك.
كرري هذا الماسك مرتين أسبوعيًّا، ويمكنك وضعه في برطمان خاص من دون الليمون الحامض، واستخدامه بشكل يومي، للحصول على نتيجة ملحوظة.
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