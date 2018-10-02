لجنة تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بـ"تربية الفيوم‎"

استقبلت الأستاذة الدكتورة آمال ربيع كامل، عميدة كلية التربية بجامعة الفيوم، أعضاء لجنة تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليميةSDEE" " والممول من إدارة دعم الجودة والتأهيل للإعتماد ، وذلك صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 / 10 / 2018.





وضمت اللجنة كلا من الأستاذ الدكتور محمد الشاذلي قائم بعمل مدير إدارة دعم الجودة والتأهيل للإعتماد والأستاذ الدكتور سلامة عبدالحميد والأستاذ الدكتور أحمد عبدالوهاب خبراء إدارة دعم الجودة والتأهيل للإعتماد ، بحضور الأستاذ الدكتور محمد فاروق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال فرج مدير وحدة ضمان الجودة بالجامعة والأستاذ أحمد رشاد مدير إدارة الكلية.





وأوضحت آمال ربيع، أن هذا المشروع يهدف الى تطوير البنية التحتية للكلية بما يتلاءم مع الطرق الحديثة فى التعليم والتعلم، فضلا عن وضع استراتيجيات للتعليم والتعلم بمشاركة الأطراف المعنية وتطوير البرامج التعليمية القائمة.





وأكد مدير وحدة ضمان الجودة بالجامعة أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة لتأهيل الكلية للإعتماد وينفذ في إطار التمويل المتاح من الإستثمارات المخصصة لمشروع الجودة والتأهيل للإعتماد بالوزارة مع مساهمة الجامعة لرفع مستوى الفاعلية التعليمية بالمرحلة الجامعية.