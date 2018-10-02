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الغرباوي والحسيني وعبدالمنعم في لجنة تحكيم مهرجان المسرح الحر

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:36 م
الغرباوي والحسيني وعبدالمنعم في لجنة تحكيم مهرجان المسرح الحر
مازن الغرباوي
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الفجر الفني
 
وقع اختيار إدارة مهرجان المسرح الحر، الذي تنظمه جامعة عين شمس علي الفنان والمخرج مازن الغرباوي لرئاسة لجنة تحكيم الدورة الأولى المقامة في الفترة من ١ إلي ١٠ أكتوبر الجاري،و بعضوية كل من الكاتب و الناقد ابراهيم الحسيني و الفنانة مروة عبدالمنعم، و يشارك في المهرجان ٨ فرق مسرحية، وتقام الفعاليات علي مسرح جامعة عين شمس.

الجدير بالذكر أنه سبق و أن شارك "الغرباوي" في العديد من المهرجانات الدولية كعضو لجنة تحكيم منها ملتقي المسرح الجامعي بمارسيليا في فرنسا، مهرجان الرستاق العربي للمسرح الكوميدي في سلطنه عمان، ورئيسا للجنة التحكيم الدولية بمهرجان أوال الدولي للمسرح بمملكة البحرين.

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