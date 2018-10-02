فساتين خطوبة بدرجات الأصفر لإطلالة مبهجة (صور)

أصبح اللون الأصفر من الألوان المميزة لدى العرائس وقد أبدع المصممون في تقديمه كفستان مميز بقصات رائعة للعروس في حفل خطبتهان وقد لاقى رواجا كبيرا في الأونة الآخيرة.





وخلال أسابيع الموضة لموسم ربيع 2019، فاجأنا المصممون بعدد من الفساتين المميزة باللون الأصفر، مع اختلاف موديلاتها التي تجمع بين الأناقة والعصرية.





قدمت دار Oscar de la Renta الفستان الأصفر المنفوش بقصّة High Low، والذي يعد من أجمل الفساتين المثالية ليوم الخطوبة.





كما لفتتنا فساتين باميلا رولان Pamella Roland بـ اللون الأصفر، الفستان الأول بتصميم متوسط الطول Midi يبدو عصرياً بقصته المنفوشة بـ التول.





أما الفستان الثاني فاتسم بالرقي والنعومة، بفضل قصّة الـA Line مع درجة الأصفر الباسيتل وتطريزات الورود البرّاقة مع الأكتاف المنسدلة Off Shoulder.





ومن الفساتين التي ستتوقفين عندها، الفستان الأصفر من Vivetta، والمصنوع من التول؛ حيث تزين بالورود الصفراء البارزة على الصدر، والذي تتدلى منه الأفرع الخضراء مع قصّة منسدلة الأكتاف.





أيضاً أبدع المصمم كريستيان سيريانو Christian Siriano في تقديم فستان أصفر منفوش يبدو مبهراً ليناسب يوم الخطوبة؛ حيث تزينه طبقات التول بـ الكشاكش القصيرة على التنورة.





وبوحي من الفستان الثاني الذي ارتدته ميغان ماركل Meghan Markle في يوم زفافها، قدمت دار Cushnie فستان الـHalter المزود بطوق الرقبة من دون أكمام، مع قصّة واسعة تخفي انحناءات الجسم؛ مما يجعله مناسباً للعروس الممتلئة.





فقدمت ماركة Emilia Wickstead فستاناً أصفر غير تقليدي؛ حيث تزين بفيونكة حول الصدر تنسدل منها أشرطة طويلة تجمع بين الأصفر والأسود.





وأدخلت دار إيرديم Erdem اللون الأسود أيضاً مع الفستان الأصفر المنفوش والمتوسط الطول Midi ومزين بطبعات الورود البيضاء، فاعتمدت العارضة طوق رقبة باللون الأسود مع الفستان.



