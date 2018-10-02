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مؤمن زكريا: نحلم بمونديال الأندية ولا نخشى وفاق سطيف

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:30 م
مؤمن زكريا: نحلم بمونديال الأندية ولا نخشى وفاق سطيف
مؤمن زكريا
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علي نبوي
 

 

اعترف مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصعوبة مواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال مؤمن زكريا: "نحترم وفاق سطيف للغاية، فهو فريق متميز ويضم لاعبين متميزين، ولكننا جاهزون لمواجهته؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تساعدنا على التأهل إلى المباراة النهائية".

 

وأوضح أن لقاء وفاق سطيف الجزائري من شوطين؛ الأول في القاهرة والثاني في الجزائر، ونتطلع لتحقيق نتيجة جيدة جدًا في القاهرة؛ من أجل تسهيل مهمتنا في لقاء العودة.

 

وأضاف أن الأهلي سيفتقد بعض العناصر المهمة في مباراة اليوم، ولكن في النهاية لدينا عناصر متميزة قادرة على تعويض تلك الغيابات؛ من أجل تحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة.

 

وأتم مؤمن زكريا: "بطولة إفريقيا هدف رئيسي بالنسبة لنا ولن تتنازل عنه، خاصة أننا كنا قريبين منه للغاية الموسم الماضي بعد خسارة اللقب في النهائي أمام الوداد المغربي، ولكن لدينا رغبة قوية في استعادة لقب بطولة إفريقيا والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية".

المزيد عن: مؤمن زكريا الاهلي الأهلي ووفاق سطيف اخبار الرياضة اليوم
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